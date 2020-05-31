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الآلاف يشيعون جثمان شهيد ضابط بالدقهلية استشهد فى سيناء.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 12:04 م
الآلاف يشيعون جثمان شهيد ضابط بالدقهلية استشهد فى سيناء.. صور
الدقهلية شريف الديب

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شيع الآلاف من أهالي قرية تاج العز التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد النقيب إبراهيم رأفت سالم، والذي استشهد بالأمس فى عملية إرهابية بشمال سيناء.

وفى مشهد جنائزي مهيب وبمشاركة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، شيع الأهالي جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية، حيث أدي الأهالي والمشيعون صلاة الجنازة بجوار الوحدة الصحية بالقرية، على الشهيد ثم تم وضع الجثمان على سيارة الدفاع المدني حتى وصلت إلى المقابر. 

واكتست القرية بالسواد، وعم الحزن على جميع أبناء القرية، وسط حالة من البكاء والانهيار لكل من يعرف الشهيد، وأشار الجميع الي حسن خلق الشهيد وكونه من معروف داخل القرية بأدبة واحترامه للجميع،

وقد ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب ( لا اله الا الله و الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله، ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح)،

وقد قدم هيثم الشيخ نائب المحافظ التعازي لأسرة الشهيد، بعد أن انابه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور الجنازة.

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الدقهلية

جنازة شهيد تاج العز

مركز تمي

شهداء الدقهلية

العمليات الإرهابية بسيناء

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