استطلاع رأى يكشف تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بتركيا

إيمان حنا

أعلنت شركة أريا للأبحاث، عن نتائج استطلاع رأى تحت عنوان "أبحاث الوضع السياسي التركي الحالى - مايو 2020"، ووفقًا لاستطلاع الرأى، كانت نسب التصويت لكل من العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري ، وحزب الخير، تفوق أصوات كل من حزب الحركة القومية وحزب المستقبل وحزب الديمقراطية وحزب السعادة، وفق ينى جازييت التركية.

وناقش الاستطلاع الذى تكون من 6 أجزاء، كلاً من الدعم الانتخابي للأحزاب السياسية، النظام الرئاسي للحكومة وأهم مشاكل تركيا، وأيضاً قناعات الناخبين فيما يتعلق بالسياسيين، ورأيهم حول ضرورة عمل إنتخابات مبكرة، ورأيهم حول التصويت للأحزاب الجديدة والمواضيع الأخرى الموجودة على الساحة.

وفى الرد على سؤال "ما هو الحزب الذي ستصوت له إذا كانت هناك انتخابات برلمانية اليوم؟" فقد انخفضت نسب التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية عن استطلاعات الرأى السابقة لتصل إلى 39 % من المشاركين فى الاستفتاء بينما كانت نسبة 24.5 % لحزب الشعب الجمهورى، ونسبة 12 % لحزب الخير، و10 % لحزب الحركة الديمقراطية

و فى الوقت نفسه لم تحصد الأحزاب الجديدة مثل حزب المستقبل والحزب الديمقراطى وحزب الحركة القومية أصواتاً عالية من الأصوات فى هذا الاستطلاع.