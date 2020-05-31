اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأى يكشف تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بتركيا

الأحد، 31 مايو 2020 01:09 م
استطلاع رأى يكشف تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بتركيا اردوغان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة أريا للأبحاث، عن نتائج استطلاع رأى تحت عنوان "أبحاث الوضع السياسي التركي الحالى - مايو 2020"، ووفقًا لاستطلاع الرأى، كانت نسب التصويت لكل من العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري ، وحزب الخير، تفوق أصوات كل من حزب الحركة القومية وحزب المستقبل وحزب الديمقراطية وحزب السعادة، وفق ينى جازييت التركية.

وناقش الاستطلاع الذى تكون من 6 أجزاء، كلاً من الدعم الانتخابي للأحزاب السياسية، النظام الرئاسي للحكومة وأهم مشاكل تركيا، وأيضاً قناعات الناخبين فيما يتعلق بالسياسيين، ورأيهم حول ضرورة عمل إنتخابات مبكرة، ورأيهم حول التصويت للأحزاب الجديدة والمواضيع الأخرى الموجودة على الساحة.

وفى الرد على سؤال "ما هو الحزب الذي ستصوت له إذا كانت هناك انتخابات برلمانية اليوم؟" فقد انخفضت نسب التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية عن استطلاعات الرأى السابقة لتصل إلى 39 % من المشاركين فى الاستفتاء بينما كانت نسبة 24.5 % لحزب الشعب الجمهورى، ونسبة 12 % لحزب الخير، و10 % لحزب الحركة الديمقراطية

و فى الوقت نفسه لم تحصد الأحزاب الجديدة مثل حزب المستقبل والحزب الديمقراطى وحزب الحركة القومية أصواتاً عالية من الأصوات فى هذا الاستطلاع.

 


تركيا

اردوغان

حزب العدالة والتنمية بتركيا

تراجع التصويت للعدالة والتنمية التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة