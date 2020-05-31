ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.51% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.51% رابحاً 106.58 نقطة ليصل إلى مستوى 7157.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.09% رابحاً 6.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7177 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.5 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.23%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.99%، ثم قطاع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%.

وارتفع 176 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو"، بنسبة 9.89%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 8.40%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 8.03%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 2.26%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.89%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 517.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أنها قد تلقت خطاباً من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007 % تقريباً من رأس مال الشركة بطلب إتخاذ الاجراءات النظامية حيال الطلبات التالية:

1-عزل عضو مجلس الإدارة علي عبدالله عبدالمحسن الخضري.

2-عزل عضو مجلس الإدارة جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري.

3-عزل عضو مجلس الإدارة فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري.

4- رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة.

5-تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكم المختصة.

واستعرض مجلس الإدارة الخطاب المٌشار إليه، وتداوله بالنقاش في إجتماعه الذي انعقد بتاريخ 22 مايو 2020، ووجه المجلس بإتخاذ اللازم حياله حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وبناء عليه سوف تقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذه الطلبات المذكورة ، وسوق يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.