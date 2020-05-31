إيجابية إصابة طبيب نجل شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفية بكورونا

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي، عن ورود نتيجة فحص عينات نجل شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا المتوفية بالكورونا اليوم الأحد، ويعمل طبيب وجاءت النتيجة إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم عزل الطبيب في المنزل وتلقى العلاج في المنزلي، كما تم فحص المخالطين له، وسحب عينات منهم لبيان عما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه.

من ناحية أخرى أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى برئاسة الدكتور أحمد البرعى مدير المستشفى، تحول إصابة زوج شقيقه الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا - التى توفيت ظهر اليوم داخل الحجر الصحى يعد تدهور حالتها الصحية متأثرة بفيروس كورونا - من إيجابية لسلبية.

وأكد الدكتور أحمد البرعي مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، أن حالة الزوج مستقرة وتمت متابعة حالته منذ اليوم الأول لدخولهما للحجر الصحى وتقديم رعاية صحية مكثفة لهما، وتدهورت حالة زوجته وتوفيت، مشيرا إلى أن زوجها تحسنت حالته الصحية وتم إجراء تحاليل العينة الأولى والثانية وتحولت إصابته من إيجابية لسلبية.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد البرعى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تغسيل جثمان شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا وفقا لقواعد الوقاية المتبعة بوزارة الصحة، وتكفينها فى كفن من 3 طبقات ووضعه فى كيس بلاستيك لمنع خروج أى سوائل من الجثمان ثم كيس آخر، على أن يتم ذلك نقلها لمقابر قرية الهياتم مركز المحلة لدفنها بمقابر القرية.

وكانت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد توفيت اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير. وطالب رئيس جامعة طنطا، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الاصابه بالفيروس، مؤكدا أن هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير، داعيا الله ان يحفظ مصر واهلها وان يكشف عنا البلاء والوباء.