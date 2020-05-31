إنفو جراف.. أخطر طرق العدوى بفيروس كورونا

لا حديث يعلو على حديث كورونا ومعدلات الإصابة بها وطرق العدوى وكيفية تجنبها، لذا ينبغى الحرص على التعرف على آخر ما توصل له الباحثون فى كل أنحاء العالم، حول طرق انتقال كوفيد 19 وترتيبها حسب خطورتها، من أجل العمل على تفاديها واتباع الإرشادات الطبية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بشكل دقيق.. وذلك وفقا لموقع "إنسايد الأمريكى" وهذا ما نوضحه فيما يلى..

1ـ قطرات الجهاز التنفسى "الأكثر خطورة "

تنتقل العدوى عبر السعال أو العطس

فى مسافة أقل من 2 متر أو الحديث عن قرب

العدوى تنتقل عبر العيون أو الأنف أو الفم

2ـ فضلات الإنسان

- التعرض لمياه الصرف الصحى قد يكون خطيرًا

ويتسبب في نقل الفيروس

3ـ جسيمات الفيروس المتطايرة

الجسيمات الفيروسية يمكن بقاؤها فى الجو على شكل رذاذ

ووفقا لدراسة أجرتها CDC فإن

كورونا يمكن انتقاله لـ "4 أمتار" كرذاذ في المستشفيات

لكن مازال الأمر غير مؤكد بنسبة كبيرة

4ـ السائل المنوى للرجل

يعتبر الوسيلة الأقل خطورة

دراسات وجدت جزئيات من الفيروس فى السائل المنوى لبعض المرضى

لكن ليس واضحا مدى حدوث العدوى عبر الاتصال الجنسى أم لا؟!



