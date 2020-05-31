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إديسون: الانتهاء من حفر بئر "عميق 1x" بشرق البحر المتوسط

الأحد، 31 مايو 2020 08:46 م
إديسون: الانتهاء من حفر بئر "عميق 1x" بشرق البحر المتوسط نفط
كتبت - مروة الغول

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أعلنت شركة إديسون للبحث والاستكشاف عن الانتهاء بنجاح من حفر بئر استكشاف (عميق x1)  فى مياه شرق البحر الأبيض المتوسط فى مصر.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أنه تم حفر البئر الواقع بامتياز شمال ثقة حيث تمتلك الشركة حق التشغيل بنسبة 100٪، موضحة أنه تم الحفر على إجمالى عمق 985 مترًا حيث قامت شركة ميرسك ديسكفرر بالحفر على إجمالى عمق بلغت 5670.5 مترًا فى وذلك فى مدة إجمالية بلغت ثلاثة أشهر.

وأشارت الشركة، أنه تم الحصول على بيانات واسعة النطاق أثناء الحفر لافتة أن نتائج الحفر مشجعة تقنيًا للاستكشاف المستقبلى شرق دلتا النيل، حيث أنها منطقة لا تزال ضعيفة الاستكشاف.

وتقع شمال "ثقة" بالقرب من حقل ظهر العملاق فى مصر وحقل أفروديت القبرصى وحقلى تمار ولوثيان الإسرائيليين، ويحتوى حقل ظهر المصرى الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية العملاقة، على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق فى البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج فى أواخر عام 2017.

 


الاقتصاد

شركة إديسون

بئر استكشاف

البحر المتوسط

حقل ظهر العملاق

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