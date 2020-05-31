اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 07:43 م
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إجراءات حكومية جديدة فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 م
إجراءات حكومية جديدة فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: تعديل مواعيد الحظر ليصبح من 8 مساء لـ6 صباحا.. إجراءات حكومية جديدة فى مواجهة كورونا.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

1 - تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. 2 - ضوابط للمستشفيات الخاصة.. 3 – 340 مستشفى تم تخصيصها للتعامل مع الفيروس.. 4 - تجهيز 36 ليصل العدد إلى 376 مستشفى.. 5 - نصف مليون جرعة علاج جاهزة لأى حالات حرجة بالمستشفيات.. 6 – 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين.. 7 – توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين.. 8 - مليونا جرعة للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلى

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عدد اليوم السابع

إجراءات حكومية جديدة

كورونا

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