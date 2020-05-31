اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أردوغان عدو البشر.. سوريا: مرتزقة الرئيس التركى يضرمون النيران بمنازل مدنيين

الأحد، 31 مايو 2020 06:54 م
أردوغان عدو البشر.. سوريا: مرتزقة الرئيس التركى يضرمون النيران بمنازل مدنيين أردوغان
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل مرتزقة االرئيس التركى رجب طيب أردوغان من التنظيمات الإرهابية إجرامهم وممارساتهم الإرهابية بحق الأهالى سوريا وأقدموا على حرق منازل المواطنين فى قريتى القاسمية والريحانية بريف الحسكة الشمالى، وذلك تنفيذا لسياسات مشغلهم التركى العدوانية تجاه الدولة السورية وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية أقدموا اليوم على إضرام النيران في منازل المدنيين في قريتي القاسمية والريحانية شمال غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة وذلك بعد أيام من إحراقهم المحاصيل الزراعية في قرية القاسمية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقتها من الإرهابيين تعرض عبر إحراقها الأراضي الزراعية والمنازل مئات الآلاف من الأهالى لخطر السقوط فى هوة الفقر والمجاعة، كما أنها تقوض إجراءات الدولة السورية للتخفيف من أعباء الحرب العدوانية والحصار الجائر الذي يفرضه الغرب بقيادة أمريكية على سورية.

وتشهد منطقة الجزيرة حرائق متعددة أتت على مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير ومعظمها كان بفعل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وطائرات التحالف الأمريكي غير الشرعي وذلك بهدف حرمان الأهالي من مصادر رزقهم والضغط عليهم لإجبارهم على التعاون معهم ناهيك عن التأثير سلبا في الاقتصاد السوري في ظل الحصار الذي تفرضه دول غربية بقيادة واشنطن على سورية.


سوريا

اردوغان

الرئيس التركى

الاحتلال التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"كورونا" يعمق نزيف خسائر أردوغان.. ملياران و23 مليون ليرة خسائر "الخطوط الجوية التركية".. الشركة تتجه لفصل عدد من الموظفين.. ونقابة العاملين بالخطوط الجوية تؤكد إلغاء الدولة للتأمينات الصحية الخاصة بالعاملين

الأحد، 31 مايو 2020 05:00 م

مواطن تركى وأبناؤه فى سجون أردوغان منذ 5 سنوات بسبب قراءة كتاب دين

الأحد، 31 مايو 2020 03:00 م

صحفى تركى: تعديل وزارى محتمل فى تركيا وتوقعات بتعيين صهر أردوغان نائب رئيس

الأحد، 31 مايو 2020 02:12 م

الشرطة التركية تلقى القبض على مغنى راب وضع قناع وجه بصورة نجل أردوغان

الأحد، 31 مايو 2020 12:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة