أخبار الاقتصاد اليوم.. مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحا لـ2 ظهرا

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 31-5-2020 العديد من الأحداث منها تغيير مواعيد عمل البنوك بدءا من الثلاثاء المقبل لتصير من 8:30 ص حتى 2 ظهرا.

"مصر للتأمين" تعلن عن بيع كامل حصتها بشركتى "مصر للفنادق وشينى"

أعلنت شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، بصفتها مدير استثمار محافظ أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، عن بيع حصتها بشركتى مصر للفنادق والعامة للخزف والصينى "شينى"، وخفضت حصتها بشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، وتم التنفيذ من خلال عدة شركات سمسرة، بحسب إفصاحها للبورصة المصرية، اليوم الأحد.

وباعت شركة مصر للتأمين 4.7 مليون سهم تمثل 11.75% بشركة مصر للفنادق، كما باعت مصر لتأمنيات الحياة 2.7 مليون سهم تمثل 6.74% من ذات الشركة، بإجمالى 32.7 مليون جنيه للأولى، و18.6 مليون جنيه للثانية، كما باعت شركة مصر للتأمين 1.95 مليون سهم تمثل 3.87% من الشركة العامة للخزف والصينى "شينى"، بقيمة 3.4 مليون جنيه، وباعت مصر لتأمينات الحياة 2.8 مليون سهم تمثل 5.6% من شينى مقابل 4.9 مليون جنيه.

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

قال اتحاد بنوك مصر، إنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى، والذى وافق على مواعيد جديدة للعمل فى البنوك، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق اعتباراً من الـ8 مساءً حتى 5 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ2 ظهرا.

وقال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بالبنوك بدءًا من الثلاثاء المقبل الموافق 2 يونيو 2020.

"هيئة الاستثمار" تعلن استئناف نشاطها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأحد، عن استئناف نشاطها بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين وقطاعاتها المختلفة مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه مع عودة العمل بالهيئة يتم تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين فى الهيئة والمترددين عليها، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمواعيد الجديدة التى تم إقرارها مراعاةً للحظر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ممنوع تموين السيارات بدون كمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

مع بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإلزام العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك والأسواق والمحلات وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية، رصدت عدسة "اليوم السابع" التزام العاملين بمحطات تموين السيارات والمواطنين الذين يقومون بتموين سياراتهم بالغاز الطبيعي أو يحولون سياراتهم للغاز بقرار مجلس الوزراء.

ووجه المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز إحدى شركات قطاع البترول المصرى كل محطات تموين السيارات باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية العاملين والمترددين على محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل للغاز الطبيعى.

اتحاد الصناعات: مصانع النسيج ستغطى احتياجات السوق من الكمامات

كشف محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات، أن قدرات مصانع النسيج على إنتاج الكمامات تفوق احتياجات السوق المصرية بل يفيض للتصدير، مشيرا إلى أنه لن يتم تصدير أى كمامة إلا بعد الاكتفاء منها داخليا وتوفير مخزونات ضخمة منها بمواصفات معتمدة وضعتها هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة وبتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف المرشدى لـ "اليوم السابع"، أن الكمامة القماشية الجديدة طبقا للمواصفة الخاصة بإنتاجها ستكون مصنوعة من القطن 100%، وبسعر 5 جنيهات للمستهلك، فى ظل تنسيق كامل بين وزارة الصناعة وهيئة الشراء الموحد وجهاز حماية المستهلك، ولن يشهد السوق أى نقص فى الكمامات الفترة المقبلة، فى ظل توجه المصانع لإضافة نشاط تصنيع الكمامات القطنية لسجلها التصنيعى عبر هيئة التنمية الصناعية.

المالية: نشر الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا على منصاتنا

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لبناء وتنمية الوعى الوطنى صحيًا ووقائيًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض التجارب الدولية الناجحة، على المنصات الإلكترونية المعتمدة للوزارة ومصالحها بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى؛ إدراكًا بحتمية تضافر الجهود فى مجابهة هذه الأزمة، خاصة أن الرهان الحقيقى على وعى والتزام المواطنين، فى تجاوز تداعيات الفيروس والحد من انتشاره.