اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 06:32 ص
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إذا تحسنوا..

CDC تحدد المدة المناسبة لمريض كورونا لرؤية الآخرين بأمان بعد 10 أيام من بدء الأعراض

السبت، 30 مايو 2020 06:00 ص
CDC تحدد المدة المناسبة لمريض كورونا لرؤية الآخرين بأمان بعد 10 أيام من بدء الأعراض متلا يجب رؤيى الأخرين بعد ظهور الأعراض
كتبت إيناس البنا

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يمكن لمرضى فيروس كورونا أن يروا الآخرين بأمان في غضون 10 أيام من بدء الأعراض إذا تحسنوا أو كانوا يعانون من الحمى لمدة ثلاثة أيام، وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة لمراكز مكافحة الأمراض.وقامت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها (CDC) بتحديث مبادئها التوجيهية،  عندما يتمكن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد من رؤية الآخرين بأمان.
 
وفقًا للتوصيات الجديدة التى نشرتها جريدة "ديلى ميل"، يُسمح للمرضى بمقابلة الآخرين بعد مرور 3 أيام على الأقل دون حمى، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتحسن أعراضهم ويجب أن تمر 10 أيام على الأقل منذ ملاحظة الأعراض لأول مرة.
مرضى كورونا يمكنهمرؤية الآخرين بأمنات بعد 10 أيام
مرضى كورونا يمكنهمرؤية الآخرين بأمنات بعد 10 أيام
 
تأتي الإرشادات المحدثة في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات في إعادة فتح اقتصاداتها ويبدأ الناس في التفكير في العودة إلى العمل والمدرسة.
 
ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض فإن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لا يزالون معديين ، لذا فإن الانتظار لمدة 10 أيام يساعد على مرور الأعراض.وقالت وكالة الصحة الفيدرالية " إن الأشخاص الذين يعانون من ظروف تضعف نظامهم المناعي قد يحتاجون إلى البقاء في المنزل لفترة أطول من 10 أيام".
 
إذا كنت قد تعرّضت لشخص مصاب بحالة مؤكدة للفيروس ، فيجب عليك البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا على الأقل لمعرفة ما إذا ظهرت الأعراض عليك أم لا، وكتب مركز السيطرة على الأمراض: "اعتمادًا على نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك وتوافر الاختبارات ، قد يتم اختبارك لمعرفة ما إذا كان لا يزال لديك COVID-19".
 
 
"إذا كنت ستخضع للاختبار ، يمكنك أن تكون بالقرب من الآخرين عندما لا تعاني من الحمى ، وتتحسن الأعراض ، وتتلقى نتيجتين سلبيتين للاختبار على التوالي ، بفارق 24 ساعة على الأقل".
 
ومع ذلك ، فإن عدم وجود أعراض أو اختبار سلبي ليس بديلاً عن الممارسات بما في ذلك التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين الجيدة، فيجب الحد من لمس الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الواجهات الرقمية مثل شاشات اللمس وماسحات بصمات الأصابع وآلات التذاكر والبوابات والدرابزين وأسطح الحمام وأزرار المصاعد والمقاعد قدر الإمكان '.
 
وتضيف: "إذا اضطررت إلى لمس هذه الأسطح ، في أقرب وقت ممكن ، اغسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو افرك يديك بمطهر يحتوي على 60٪ من الكحول".
  • تنصح الوكالة أيضًا باستخدام الدفع بدون تلامس وعلب القمامة مع دواسات القدم كلما أمكن ذلك.
  • إذا كنت تستخدم سيارة أجرة أو حصة ركوب ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بفتح النوافذ لتحسين دوران الهواء في السيارة.
  • تقترح الوكالة "قصر عدد الركاب في السيارة على أولئك الضروريين فقط.
  • تجنب ركوب المركبات أو ركوب المركبات حيث يتم نقل العديد من الركاب الذين ليسوا في نفس المنزل. 
  • اجلس في المقعد الخلفي في المركبات الكبيرة مثل الشاحنات والحافلات حتى تتمكن من البقاء على بعد 6 أقدام على الأقل من السائق.
  • إذا كنت تستخدم وسيلة النقل العام ، فإن مركز السيطرة على الأمراض ينصح بعدم الركوب خلال ساعات الذروة ، والسفر على بعد ستة أقدام والتنظيف المتكرر لليدين.
 
في الولايات المتحدة ، هناك أكثر من 1.6 مليون حالة مؤكدة من الفيروس وأكثر من 98000 حالة وفاة.
 

فيروس كورونا

التباعد الاجتماعى

انتشار فيروس كورونا

التعافى من كورونا

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