اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

27 يونيو.. الحكم فى دعوى مستعجلة تطالب بغلق مكتب قناة BBC فى مصر

السبت، 30 مايو 2020 03:29 م
27 يونيو.. الحكم فى دعوى مستعجلة تطالب بغلق مكتب قناة BBC فى مصر BBC
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، يطالب فيها بغلق مكتب  BBC فى مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد لحكم بجلسة 27 يونيو.

وأوضح صبرى فى بلاغه أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BB قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها وذلك منذ أكثر من 73 عاماً حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

وأشار صبري إلى واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل علي إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن، وذلك عندما قال فى إحدى خطبه المسجلة نصا: " لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطانى الـبى بى سى، وتقول جمال عبد الناصر كلب، مثلا، نقول لهم: "أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا أنا كلب طيب أنتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان ".

وأضاف صبري قائلاً فى خضم العدوان الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أنوجه للدول المشاركة فى العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BB عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا فى مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.

وفى وثيقة نادرة عرضتها عدة قنوات مصرية خلال الفترة الماضية، للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخط يده، هاجم فيها بريطانيا ، وإعلامها حيث تحدث فيه عن العدو الأول للعرب ومصر والمصريين، وفضح بريطانيا ووسائل إعلامها عندما أكد أن إنجلترا التى كانت تضحك في وجه العرب هى من صنعت إسرائيل وأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهى التى تريد القضاء على القومية العربية.

وأضاف صبري أن هذه القناة دَلست علي المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع، كما خالف.

 


مجلس الدولة

الحوادث

غلق القناه

ارهاب

مصر

اخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يفتح أبواب البطالة بالمملكة المتحدة.. 856 ألفا ينضمون لطابور العاطلين فى شهر.. BBC: عدد العاطلين وصل لـ2.1 مليون.. مسئولة: لدينا فرص بالأعمال الزراعية.. والعمل الخاص بوابة الشباب للهروب من قيود الوظيفة

الأربعاء، 20 مايو 2020 02:00 م

bbc: بدء تدريبات أندية الدوري الإنجليزي غدا استعدادا لاستئناف المسابقة

الإثنين، 18 مايو 2020 04:02 م

"BBC": تراجع نسب تلوث الهواء فى مصر بعد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

الجمعة، 08 مايو 2020 08:28 م

أول مذيعة مصرية محجبة فى BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا على الهواء.. فيديو

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة