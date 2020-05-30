اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تجدد مطالبتها لأعضائها بعدم وصف أى علاج لكورونا على "الفيس بوك"

السبت، 30 مايو 2020 01:19 م
نقابة الأطباء تجدد مطالبتها لأعضائها بعدم وصف أى علاج لكورونا على "الفيس بوك" دار الحكمة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت النقابة العامة للأطباء، مطالبتها لجميع الأطباء بعدم وصف أي علاج لأي مرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي، وعدم نشر أي أدوية و اعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد، دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وأثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس.
 
وأشارت نقابة الأطباء، فى بيان، إلى أنه ذلك تسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير، حيث أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية .
 
وكانت قد قررت نقابة الأطباء، منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها، وغلق مقرها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت 30-5-2020، حتى الاثنين 1-6-2020، على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء 2-6-2020 لغرض تعقيم المبنى وتطهيره .
 
وكان قد عرض الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وأوضح نقيب الأطباء، فى بيان، أن رئيس الوزراء أكد على توسيع إجراء تحاليل الـPCR للطواقم الطبية فوراً، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى، وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد رئيس الوزراء على توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن، وسيتم  تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى.
 
 
 

نقابة الاطباء

ادوية كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة أطباء القاهرة تغلق مقرها لمدة أسبوع للتعقيم وعودة العمل 6 يونيو

السبت، 30 مايو 2020 11:06 ص

نقابة الأطباء تعلن غلق مقرها 3 أيام لتطهيره ضد كورونا

السبت، 30 مايو 2020 10:01 ص

نقابة أطباء الأسنان: لجنة الأزمات مستمرة لتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا

السبت، 30 مايو 2020 09:00 ص

عضو بنقابة الأطباء: وفاة الطبيب رقم 25 إثر الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:08 م

نقابة الأطباء البيطريين تعلن إجراء انتخابات التجديد النصفى 12 يونيو

الخميس، 28 مايو 2020 12:31 م

بيان لنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهما بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة