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"ناس 10/10".. شهادة مرضى "كورونا" عن الطاقم الطبى بمقر العزل بالشرقية

السبت، 30 مايو 2020 02:42 ص
"ناس 10/10".. شهادة مرضى "كورونا" عن الطاقم الطبى بمقر العزل بالشرقية الطقم الطبيى فى عزل الشرقية
الشرقية-إيمان مهنى

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أكد الدكتور حازم مباشر مدير مقر مستشفى العزل بقرية شيبة بالشرقية، أن عدد حالات الشفاء للمصابين من فيروس كورونا،  وصل 107 حالات وخروجهم من مقر العزل، مضيفا أن المستشفى تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، تقدم كافة الرعاية الطبية لهم وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن المستشفى تطبق بروتوكول العزل المنزلي بحسب رغبة المريض، حيث يغادر بعض المرضي لاستكمال العلاج تحت الإشراف طبي ومتابعة  من الصحة، لافتا انه يسمح للخروج  مرور 6 أيام حيث تكون تخطت مرحلة الخطر ويستطع استكمال العلاج من المنزل.  

وقال عبد النبي السيد مصاب بفيروس كورونا عن الخدمات الطبية، ناس 10/10"، مشيرًا إلى أنه وجد اهتمام كبير من التمريض والأطباء،  وحرص على تقديم أفضل رعاية للمرضى.

ووجه تحذير للمواطنين قائلا:" بلاش حفلات الموضوع دخل في الجد، ربنا يحفظ مصر.

فيما  قالت المريضة شيماء محمود، وهي ممرضة تعرضت للإصابة أثناء العمل،  أن الخدمة هنا علي أعلى مستوى، و إنها تتلقى العلاج بشكل فائق خاصة أنها حامل بالشهر الخامس، و يؤكد المصاب رياض أحمد وهو طبيب، أنه تعرض للإصابة أثناء العمل، وطالب بضرورة توخي الحذر والحرص على ارتداء  الكمامات واستخدام المطهرات للحد من انتشار العدوي.

 كما تابع مريض آخر أحدهم قائلا إنه وجد اهتمام من الطاقم الطبي بداية من الأطباء و التمريض و العمال، و دعا المواطنين بضرورة الحرص على إتباع إجراءات الاحترازية تحسبا للتعرض للعدوى.

كانت  محافظة الشرقية، قد خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر  مبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحه 750 مترا ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله مؤكدا انه تم فرش جميع الاسره بالمبني بماكنتوش فرش جلد لتسهيل أعمال التطهير والتعقيم  وتم دعم المبني بأجهزة أشعة ومعامل تحليل وفرق طبيه مدربة علي التعامل مع الحالات المصابه بفيروس كورونا بالاضافة الي الدعم المقدم من جمعية الهلال الاحمر بالمستلزمات الطبيه والوقائية  من ( كمامات واقيه – قفازات – جاون – خافض لسان – بدل عزل ) ومواد التطهير والتعقيم .

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