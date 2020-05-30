مقتل صحفى فى انفجار قنبلة استهدفت فريق عمل تلفزيونى فى كابول

كتب سمير حسنى

كشف مسؤولون أفغان اليوم السبت، عن مقتل صحفى فى انفجار قنبلة استهدفت فريق عمل تلفزيونى فى العاصمة كابول، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البنتاجون يستعد لقيام الرئيس دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أوصى القادة العسكريون بإبقاء على الأقل قوة صغيرة لمكافحة الإرهاب فى البلاد، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون.

وسيأتى خفض القوات بعد سحب عدة آلاف من أفراد الخدمة منذ توقيع إدارة ترامب اتفاقا مع طالبان فى 29 فبراير. ودعا الاتفاق الولايات المتحدة إلى تقليل عدد قواتها فى أفغانستان من 12 ألف إلى 8600 بحلول منتصف يوليو، مع احتمال سحب كامل بحلول الربيع المقبل لو لبت طالبان شروط عديدة.