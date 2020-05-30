مقتل صحفى أفغانى وسائق فى انفجار فى حافلة فى كابول

رويترز

قال مدير محطة خورشيد التلفزيونية الأفغانية، إن صحفيا وسائقا قتلا وأصيب ستة أشخاص على الأقل عندما تعرضت حافلة خاصة تقل موظفين من المحطة لتفجير فى العاصمة كابول اليوم السبت، وأظهر تحقيق أولى أن قنبلة مزروعة فى الحافلة التى يستخدمها موظفو المحطة، انفجرت خلال ساعة الذروة المسائية. ولم تعلن أى جماعة متشددة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وقال مدير المحطة جاويد فرهد، "يمكننا أن نؤكد أن صحفيا وسائقا قتلا على الفور" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفى العام الماضي، قتل موظفان من المحطة وأصيب اثنان فى هجوم مشابه.

ويقول مراسلون بلا حدود إن حركة طالبان وجماعات مسلحة متشددة أخرى تستهدف بشكل متكرر الصحفيين فى أفغانستان وإن الهجمات قتلت 15 صحفيا فى 2018 فى أكثر السنوات دموية لوسائل الإعلام فى البلاد.

وحذرت طالبان العام الماضى وسائل الإعلام الأفغانية من مغبة عدم التوقف عن بث ما وصفتها بأنها "تصريحات مناهضة لطالبان".

وفى 2016، صدم انتحارى من طالبان سيارته فى حافلة تقل موظفين من محطة طلوع التلفزيونية، أكبر جهة بث خاص فى البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة صحفيين.

وزعمت طالبان أن طلوع كانت تنتج مواد دعائية لصالح الجيش الأمريكى والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب.