مستشفى أشمون العام الجديد: نسعى لتجهيز 60 سريرا إضافيا لمصابى كورونا

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، اليوم قرارا بتولى الدكتور عبدالله بشير مديرا لمستشفى أشمون العام ، خلفا للدكتور أسامة الفيومى المدير السابق والذى تقدم بالاعتذار عن العمل كمديرا للمستشفى نظرا لظروف خاصة .

وأكد بشير فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه تقلد المنصب فى وقت صعب بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنهم سيواجهون الصعاب بصدور قرارات قوية قادرة على التحمل والمواجهه .

وأضاف بشير أنه يعكف على تجهيز طابقين بالمستشفى بقوة 60 سرير لاستقبال حالات المصابين من فيروس كورونا ، وحتى يتثنى المواجهة لانتشار الفيروس .

وأوضح بشير أنه يسعى بالتنسيق مع كافة الجهات والمشاركة المجتمعية أن يتم التجهيز للطابقين بشكل ملائم، مناشدا أصحاب الخير بالمعاونة للتجهيز من أجل استقبال الحالات .

وأشار بشير إلى أن جميع الفرق الطبية بالمستشفى تعمل على قدم وساق من أجل المواجهه الكاملة للفيروس ومن أجل الوصول إلى أعلى معدلات الأمان.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أكد على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تطهيره مليون و 133 ألف و 422 مبنى ومنشاة حكومية ، وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 28 مايو الجارى ، حيث تم تطهير 730 مستشفى و 4982 وحدة صحية و 94926 شارع وكذا تطهير 4763 مرافق متنوعة ، وتطهير 35871 مبانى حكومية و 992091 منشأت أخرى منازل .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التى ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة .