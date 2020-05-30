اليوم السابع
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خالد صلاح
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مسئول روسى: مسلحو جبهة النصرة يستهدفون عدة بلدات وقرى فى إدلب السورية

السبت، 30 مايو 2020 11:00 م
مسئول روسى: مسلحو جبهة النصرة يستهدفون عدة بلدات وقرى فى إدلب السورية عناصر من الجيش السورى
دمشق أ ش أ

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أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، تعرض عدد من البلدات والقرى فى محافظة إدلب شمال غربى البلاد لقصف مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية العقيد البحرى أوليج جورافلوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - إنه تم رصد عدد من عمليات القصف من مواقع "النصرة"، استهدفت بلدات عدة فى إدلب، من بينها "الضهر الكبير والملاجة، ومعرة موخص.

وأشار جورافلوف، إلى أن الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها فى مدينتى حلب والرقة ومحافظة دير الزور، لافتا فى الوقت ذاته إلى عدم رصد عمليات قصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا فى المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 


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