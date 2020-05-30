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محلل سياسى سودانى: الابتزاز الإثيوبى فى عهد البشير بات مرفوضًا

السبت، 30 مايو 2020 04:47 م
محلل سياسى سودانى: الابتزاز الإثيوبى فى عهد البشير بات مرفوضًا الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير
كتب مصطفى عنبر

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قال الكاتب والمحلل السياسي السودانى، عطاف محمد مختار، إن النظام الإثيوبي كان يمارس تجاوزات تجاه السودان لضعف النظام السابق بقيادة عمر البشير.

وأوضح مختار في برنامج تليفزيونى-وفقا لموقع المشهد السودانى- أن البشير كان يغض الطرف عن تعديات الميليشيات الإثيوبية على الأراضي السودانية في مدينة القضارف شرق السودان.

وأوضح المحلل السياسي السودانى ، أن الجانب الإثيوبي، يجب أن يعلم أن الابتزاز الذي كان يمارس في السابق بات مرفوضا تمامًا.

ووقعت اشتباكات مع قوات إثيوبية، الخميس، على خلفية محاولة مليشيات موالية لأديس أبابا سحب المياه من نهر عطبرة، وزراعة أراضٍ سودانية دون موافقة الخرطوم.

وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط سوداني، وإصابة 6 آخرين، حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).


السودان

اثيوبيا

عمر البشير

الجيش السودانى

الخرطوم

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