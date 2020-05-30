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متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 07:57 م
متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن ملزم بارتداء الكمامة فى وسائل النقل، وداخل سيارات الأجرة، مضيفا "لا تطبق عقوبة الغرامة للسيارات الخاصة وقائدها ومن معه غير ملزمين بارتداء الكمامة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن السيارات الخاصة التى تندرج تحت نقل المواطنين من خلال التطبيقات تندرج تحت الالزام بارتداء الكمامة، مضيفا أن سائق التوكتوك ومن معه ملزمون بارتداء الكمامة.

وأوضح متحدث الحكومة، أن كل من يرتاد البنوك والجامعات والشركات والمحلات التجارية والمولات والأسواق وغيرها ملزم بارتداء الكمامة، مضيفا أن اجتماع الأسبوع المقبل سيحدد موعد عودة الطيران بإجراءات احترازية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن مدى الالتزام للمواطن المصرى بدأ ينخفض تدريجيا خاصة قبل المواسم مثلما وجدنا قبيل شهر رمضان، والآن نراه قبل أيام من عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه لابد للمواطنين بالالتزام بشكل أكثر، وأننا دفعنا ثمن هذا التزاحم المستمر فى ارتفاع عدد الإصابات، مؤكدا أنه سيكون هناك عقوبات قانونية على المواطنين الذين لن يرتدوا الكمامات فى الشوارع.

وتابع "سعد"، إننا لن نقوم بمنع السيارات الخاصة والمواطنين خلال فترة حظر حركة المواطنين أيام عيد الفطر المبارك.

وواصل "سعد"، أننا لم نقم حتى الآن بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات ولم نطبق العقوبات حتى الآن، حيث إننا فى تلك الفترة نقوم بتوجيه بعض مصانع الملابس الجاهزة بتصنيع عدد من الكمامات المصنوعة من القماش، والتى سيكون سعرها خمسة جنيهات للكمامة، ويستطيع المواطن استخدامها عدة مرات بعد تعقيمها قد تستمر لمدة شهر.

وتابع "سعد"، قائلا إن مستشفيات العزل والمدن الجامعية ما زالت قادرة على استيعاب مصابى فيروس كورونا، مؤكدا أن المصابين المتواجدين فى المدن الجامعية يتعافون خلال أربعة أيام فقط، لأن إصابتهم خفيفة، موضحا أن الحياة ستعود إلى طبيعتها ولكن بشكل مختلف.


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