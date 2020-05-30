لجنة: لقاح صينى للوقاية من كورونا قد يكون جاهزا بنهاية العام

رويترز

ذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين، على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، أن لقاحا صينيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد يكون جاهزا لطرحه فى الأسواق قريبا، ربما فى نهاية العام الجارى، وتلقى أكثر من ألفى شخص يشاركون فى تجارب لقاحات طورها كل من معهد ووهان، ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية.

ووفقا لما ذكرته اللجنة على موقع ويتشات فى 29 مايو، يمكن أن يكون هناك لقاح جاهز للسوق قريبا ربما فى نهاية العام الجارى أو أوائل 2021.

ودخلت اللقاحات التى طورها المعهدان المرحلة الثانية من التجارب السريرية. ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتى تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.

ووفقا للجنة ستكون الطاقة الإنتاجية فى معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنويا.

ولدى الصين، خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى مرحلة التجارب على البشر. ولم يتسن الوصول لأى من المعهدين أو الشركة للتعليق اليوم السبت.