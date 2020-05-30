وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الـ 39 حالة الجديدة، جاءت 27 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة من الخارج بما يشمل 5 حالات اكتشفت أثناء إجراءات الحجر الصحي بالمطار.

وحسب المناطق، جاءت 27 حالة في سول وضواحيها حيث اكتشفت 13 حالة في إقليم كيونج كي، و9 حالات في سول و5 حالات في إنتشون.
وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا دون تغيير عند 269 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 2.35% لجميع الفئات العمرية.
وخضع ما مجموعه 902,901 شخص لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 865,162 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 26,298 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.