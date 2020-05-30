سول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11.441 .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الـ 39 حالة الجديدة، جاءت 27 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة من الخارج بما يشمل 5 حالات اكتشفت أثناء إجراءات الحجر الصحي بالمطار. وحسب المناطق، جاءت 27 حالة في سول وضواحيها حيث اكتشفت 13 حالة في إقليم كيونج كي، و9 حالات في سول و5 حالات في إنتشون.

وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا دون تغيير عند 269 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 2.35% لجميع الفئات العمرية.

وخضع ما مجموعه 902,901 شخص لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 865,162 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 26,298 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وبعدما اعتقد الناس فى كوريا الجنوبية أن الحياة ستعود لطبيعتها، أعلنت المتاحف وصالات العرض في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، غلق أبوابها مرة أخرى للحفاظ على الصحة العامة وسط ما يبدو أنه موجة جديدة من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقد تم الإشادة بكوريا الجنوبية لاستجابتها المثالية للوباء، الذي سمح لها ببدء إعادة فتح بشكل مسؤول قبل أسابيع من أي دولة أخرى في العالم، ولكن مثلما تم تخفيف المرحلة الأخيرة من القيود في 6 مايو، عانت البلاد من انتكاسة، إذ سجلت كوريا الجنوبية، الأربعاء الماضى، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بـ COVID-19 التي شهدتها في الأسابيع السبعة الماضية.