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كنترول الشرقية يبدأ عمله لتقييم أبحاث طلاب الشهادة الإعدادية

السبت، 30 مايو 2020 01:27 م
كنترول الشرقية يبدأ عمله لتقييم أبحاث طلاب الشهادة الإعدادية رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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بدء كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، عمله صباح اليوم السبت، لتقييم أبحاث الطلاب، ذلك وسط إجراءات احترازية مشدده ، حيث التزم أعضاء الكنترول بالتباعد وإرتداء الكمامات ، وقام العمال بتطهير الغرف تحسبا لأى عدوى بسبب فيروس كورونا

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، لـ "اليوم السابع" ، أنه عقب الانتهاء من تقييم الأبحاث ورصد الدرجات ، سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، فور الانتهاء منها ، ونشرها على البوابة الالكترونية للمحافظة، مع لوحة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019  2020، ويستغرق ذلك لآخر الأسبوع الجارى

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعتمد فى فبراير الماضى نتيجة النصف الأول للشهادة الإعدادية ، وبلغت نسبة النجاح 81.4%، فيما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى "أمل" للصم للعام الدراسى الحالى 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول لمدرسة "النور" للمكفوفين 100%.واعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالى نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الأساسى "القسم المهني" بنسبة نجاح بلغت 99.4%.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، و تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .

 

 


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