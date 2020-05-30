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قصف مدفعى متبادل بين الجيش الليبى وتشكيلات الوفاق فى أبو سليم جنوب طرابلس

السبت، 30 مايو 2020 10:33 م
قصف مدفعى متبادل بين الجيش الليبى وتشكيلات الوفاق فى أبو سليم جنوب طرابلس ليبيا
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، اندلاع قصف مدفعى متبادل بين الجيش الليبى وتشكيلات الوفاق فى أبو سليم جنوب طرابلس.

وفيما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبى من إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي، السبت، إن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من بني وليد.

وكشف الجيش الليبي عن استهدافه لطائرتين مسيرتين من الثلاثة خلال محاولتهما الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما بشكل متتالي.

 


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