اليوم السابع
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فيديو.. اعرف الحركة المرورية على كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين

السبت، 30 مايو 2020 12:58 م
فيديو.. اعرف الحركة المرورية على كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين سيولة مرورية
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 15 مايو سيولة مرورية وانتظام فى حركة المرور ، وذلك فى الاتجاهين سواء للقادم من وسط البلد ومتجه إلى المهندسين ميدان لبنان أو للقادم من المهندسين ومتجه إلى وسط البلد.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


المرور

حالة المرور

كوبرى 15 مايو

المرور على كوبرى 15 مايو

اخبار مصرية

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