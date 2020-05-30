فض فرح شعبى وتشميع 9 محلات وملاعب بـ" شنبارة الميمونة " فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت لجنة مكبرة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، بإشراف نبيل فاروق رئيس المركز ورئاسة حسام الشناوي رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، بتشميع 7 محلات بالقرية، وملعبى كرة قدم في نطاق الوحدة بقرية "البيوم وعزبة حلمي" وكذلك فض حفل خطوبة بقرية الرياض مقام بشوارع القرية الرئيسية. ويأتي الحملة استجابة لشكاوي مواطنين بمخالفة بعضهم ضوابط الحظر وانتشار التجمعات، مطالبين بتكثيف حملات التعقيم.

وأوضح حسام الشناوي رئيس الوحدة المحلية لقرية شنبارة الميمونة، لـ "اليوم السابع"، أن أعمال والتعقيم تتم بشكل دوري، وأنه يمر بنفسه على رأس لجان بنطاق الوحدة المحلية لمتابعة إجراءات الالتزام بالحظر، مؤكد أن المواطنين يرفضون الالتزام، أنه يتعامل بكل حزم مع مخالفين منهم.

وبشأن أعداد المصابين، قال إنه لا يوجد أي وفيات بكورونا فى القرية، وأن عدد المصابين طبقا لإخطار الصحة هو 5 حالات منذ ظهور الفيروس، والذين خضعت أسرهم للعزل وتم توفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وتعقيم منازلهم بشكل دوري، لافتا أن الأهالي يخلطون بين حالات الاشتباه والإصابة الحقيقة مما يشيع أعدادا غير حقيقة، مؤكد أنه طبقا للتعليمات لابد من إخطار الوحدة المحلية بحالات الوفاة لإجراء تطهير والإشراف على محضر دفن بالتنسيق مع الطب الوقائي و الشرطة.

وتابع أنه بصدد تشكيل لجان من الشباب بالقرية وتوابعها، للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقييم الدورية بكل منطقة.

كانت صدرت تعليمات بمنع التجمعات وإقامة حفلات الزفاف أو تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الازمة، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وأكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري و الإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .