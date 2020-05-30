عمدة مينيابولس عن التظاهرات: "مخربون" ولم يعد الأمر احتجاجا سلميا

كتب سمير حسنى

وصف عمدة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية والتى تشهد اضطرابات عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المتظاهرين بـ" المخربون"، مشيرا إلى أنهم أتوا من خارج مدينة مينيابولس ولم يعد الأمر احتجاجًا سلميًا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وتحولت الاضطرابات التى شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود من أصول أفريقية، إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الرابعة على التوالي.

وأدى موت رجل من ذوى البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين، إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.

وواصلت الشرطة مكافحة شغب اللصوص الذين اضرموا النار فى بنك ويلز القريب من منطقة الشرطة الخامسة خلال اليوم الرابع من الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد فى مينيابوليس.

ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة فى شمال الولايات المتحدة المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء لتجنب الفلتان الذى وقع ليل الثلاثاء على الأربعاء.

لكن صدامات وقعت ليلا. وقام متظاهرون بإضرام النار فى محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري.

وقد شارك المئات اليوم فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة من قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكى فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته.