اليوم السابع
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عشان فيتامين سى مهم للوقاية من كورونا... اعرف الأطعمة التى تحتوى عليه

السبت، 30 مايو 2020 05:00 ص
عشان فيتامين سى مهم للوقاية من كورونا... اعرف الأطعمة التى تحتوى عليه فيتامين سى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"لو عاوز تحمى نفسك من خطر الاصابة بفيروس كورونا كتر من فيتامين سى"، هى النصيحة التى نسمعها فى الفترة الاخيرة للوقاية من كورونا، حيث يحتوى فيتامين سى على نسبة عالية من المركبات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك أطعمة تحتوى على فيتامين سى وهى:

1:البرتقال

واحد من أبرز الاطعمة الغنية بفيتامين سى والتى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى وتعالج نزلات البرد والسعال والعطس.

2: الجوافة

تحتوى الجوافة على كمية عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تقوية المناعة وطرد الفيروسات والعدوى من الجسم.

3:الفلفل الملون

الفلفل الملون واحد من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وخصوصا فيتامين سى الذى يعمل على تقوية المناعة ومقاومة العدوى.

4:البقدونس

يحتوى البقدونس على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى الهامة لصحة المناعة ومقاومة العدوى.

5:الليمون

يعتبر الليمون واحد من أبرز الاطعمة التى ينصح بتناولها دائما للوقاية من الفيروسات والجراثيم، كما يدخل فى علاج نزلات البرد والانفلونزا، وذلك لاحتوائه على فيتامين سى .

6: البروكلى

يحتوى البروكلى على نسبة كبيرة من فيتامين سى والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة، والوقاية من العدوى.

 


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كورونا

فواكه

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