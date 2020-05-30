ضبط 4 حالات بناء وتشميع منشأتين ببنى سويف خالفت قرار الحكومة بمواعيد الحظر

بني سويف أيمن لطفي

أوقفت حملة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والجهات الأمنية ، أعمال بعض حالات بناء، وكذلك تشميع محلات مختلفة الأنشطة لمخالفتها القانون ، وإستغل أصحابها إنشغال الجهات التنفيذية فى متابعة تطبيق قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الحكومة لمواجهة المرض .

وأشار بيان إلي أن عبد الحي سيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف قاد حملة، وسط تأمين من قوات الشرطة، على عدد من القرى لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق المحلات والمنشآت المختلفة و أسفرت عن، ضبط 4 حالات مخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقريتي إهوة ومنشأة عاصم التابعتين لمجلس قروي باروط ، منها إزالة فورية لبناء مخالف بالدور الرابع في أحد منازل قرية أهوة " ، علاوة على مراجعة تراخيص عدد من المباني بمنشأة عاصم ، كما أغلقت الحملة بالشمع الأحمر، صالونا للحلاقة ومقهى مفتوح بالمخالفة لقرارات الحكومة، وتم التحفظ على 12 شيشة و16 لاي و40 حجر شيشة جاهز للاستعمال و2 جوال فحم و6ماشات ، و تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة.

وفي ذات الصدد أشار محافظ بنى سويف إلى تنفيذ خطة متكاملة وفق برنامج زمنى محدد فى إطار قانوني، وتشمل تكثيف الحملات على جميع المدن والمراكز الإدارية السبع لوقف أعمال البناء المخالف داخل الكتلة السكنية فى المدن والقرى وكذلك متابعة تطبيق قرار الحكومة بغلق المحلات والالتزام بمواعيد الحظر ، فضلا عن إزالة التعديات القائمة، أو المستجدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مع التركيز على التعديات فى المهد، و تذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا.