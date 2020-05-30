ضبط 3 لصوص سرقوا مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من منزل بالإكراه جنوب بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت مباحث مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف 3 أشخاص لارتكابهم واقعة سرقة منزل بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، و كان مساعد مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، بتلقيه بلاغا من أهالى شارع البحر الأعظم بمدينة الفشن يفيد وقوع حادث سطو على شخص وزوجته داخل منزلهم وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية.

انتقل رئيس مباحث مركز الفشن ومعاونوه إلى محل البلاغ وتبين من أقوال " ربيع . ع" مالك المنزل، أن ملثمان اقتحما منزله بشارع البحر الأعظم وإعتديا عليه أمام زوجته، وتمكنا تحت تهديد السلاح الأبيض ، من الإستيلاء على مسدس مرخص ومبلغ 107 ألف جنيه ومشغولات ذهبية تزن 75 جراما، وهاتف محمول.

و بإخطار مدير أمن بنى سويف أمر بتشكيل فريق بحث يقوده مدير البحث الجنائي، و رئيس مباحث جنوب بنى سويف، ويضم رئيس مباحث الفشن ومعاونيه.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من " محمد . س". ، 25 سنة، و "مصطفى . أ" ، 26 سنة ومقيمان مدينة الفشن ، وكذلك " محمد . أ" ، 37 سنة، عامل ومقيم شارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، عم المتهم الأول وهو الذى خطط لارتكاب الواقعة و سهل دخول المتهمين المنزل.

وتمكن رئيس مباحث الفشن من إلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.