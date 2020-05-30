صور.. وزير الزراعة: سنستعين بطلاب الزراعة والطب البيطرى لتطبيق مشروعاتهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد السيد القصير، وزير الزراعة ، أنه تم الاتفاق مع المحافظ لما له من علاقة طيبة بجامعة كفر الشيخ، ينسق مع كلية الزراعة والطب البيطري، لتطبيق البحوث العلمية بمراكز البحوث الزراعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء ايهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم ، والدكتور سامى درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الانتاج.

وأضاف وزير الزراعة، لـ"اليوم السابع" حان الوقت للاستفادة من طلاب كلية الزراعة وطلاب كلية الطب البيطري، يقدمون المشروعات البحثية الطبيقية، ونساعدهم ونقدم لهم الخدمات ، ليتخرجوا على فكر تطبيقى وقادرة على إدارة وتملك المشروعات .

وأضاف أنه يوجه الشباب للمشروعات المتعددة يمكن استفادة الشباب منها ، مراكز تجميع الالبان مشروعات الإنتاج الداجني، ومشروعات البتلو والثروة الحيوانية ،مشروعات الممول فى إطار مبادرة البنك المركزى بفائدة 5% بفائدة مبسطة وبسيطة ،وهذه مشروعات تنموية تحقق توازن مستدام ،وتحقق تنمية ريفيه، وتحقق دخل للشباب وتلقى الدعم من وزارة الزراعة ومن هيئة الخدمات البيطيرية ومشروعات يجب السعى لها لأنها ذات قيمه اقتصادية ، مطالبا الشباب التوجه لمحطة البحوث ووزارة الزراعة ، لتعليمه وارشاده ،ونسهل له الحصول على القروض ونقدم له دراسة جدوى ، لخل فرص العمل وزود الانتاجية وتحسين المشروعات .

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، نفتح صفحه جديدة بين المحافظة ووزارة الجديدة فى أفاق التعاون، فتفقدنا جنى القمح ومحطة الانتاج الحيوانى التى سيتم تطويرها، مما يدل على احداث تنمية فى الثروة الحيوانية للمحافظة والمحافظات المجاورة ، مؤكداً أن المعمل بمركز البحوث ينتج تقاوى الذرة على مستوى الجمهورية بأسلوب علمى ، وهناك تعاون زراعى وصناعى وفى الثروة السمكية بين المحافظة والوزارة ،ولدينا بركة غليون ومزارع سمكية متميزة ، ومع الانتاجية الجديدة للذرة الصفراء وفصول الصويا واستخدامها كعلف للمزارع السمكية ،سيفتح مجال كبير للشباب من خلال الحصول على قروض من البنك الزراعى لإقامة مشروعات بإشراف وزارة الزراعة وهذا ما يشجعه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تشغيل الشباب مع استغلال الطاقات الموجودة فى كل جهة حكومية، أننا على الطريق الصحيح.

وقال محافظ كفر الشيخ ، هناك تطبيق علمى تعاون كبير بين الجامعة ومراكز البحوث فى انتاج سلالات جديدة ، وتوجيه الشباب والمزارعين لكيفية الزراعية ونوعية الزراعة والتقاوى التى تتحمل قلة المياه ،ونوجه الشباب للمشاركة فى الثروة السمكية والداجنة بكلية الزراعة لإقامة مشروعات وخلق فرص عمل .