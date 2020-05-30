صور.. فرق الترصد تجمع بيانات عن المخالطين لطبيب مصاب بكورونا بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

دفعت الإدارة الصحية ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور سيد قاعود، بفريق الترصد بالإدارة، لجمع بيانات عن المخالطين لطبيب مصاب بفيروس كورونا بمنطقة منشية البكري ثان المحلة.

وتوجه اعضاء فريق الترصد لمنزل الطبيب المصاب وجمع بيانات كاملة عن زوجته واولاده، والجيران، والتشديد عليهم بالتزام الجلوس فى المنزل، وعدم الخروج نهائيا إلا فى حالة الضرورة القصوى.

كما تم التنبيه عليه بالذهاب في اي وقت لمستشفى صدر المحلة، حال ظهور اي اعراض عليهم لسحب عينات منهم والتأكد عما إذا كانوا مصابون بالفيروس من عدمه.

كانت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى برئاسة الدكتور احمد البرعى مدير المستشفى فى بيان لها عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم .

كان المصابون قد دخلوا للحجر الصحى منذ 14يوما بعد أن جاءت نتيجة العينات الخاصة بهم إيجابية، وخضعوا للعلاج المكثف لمدة 14 يوما ثم تم إجراء تحليل للعينات الأولى والثانية وجاءت نتيجة فحص عيناتهم سلبية.



