صور .. شنبارة الميمونة بالشرقية.. قرية تتكاتف لمواجهة كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

بادر أهالى قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى عمل لجان متطوعين تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتولى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور عدد من الإصابات، وتخصيص مدرسة لعزل المرضى وتكفل بتقديم الخدمة لهم داخل العزل

وعقد عدد من أهالى القرية اجتماعا بحضور لطفى شحاته عضو مجلس النواب عن مركز الزقازيق، واتفقوا على اختيار مدرسة الجهاد الابتدائية كمقر عزل للمرضى، كبديل لفكرة العزل المنزلى، مع تشكيل لجان متطوعة لفرش الفصول كغرف عزل، وإقامة مطبخ لتوفير وجبات صحية تحت إشراف طبى، وكذلك صرف جرعات علاج تحت إشراف مديرية الصحة

كما تقرر تشكيل لجان لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق وفض التجمعات وحفلات الزفاف.

من جانبه وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على مطلب الأهالى ، والذى أعلن دعمة للمبادرة.

وفى هذا الإطار قامت لجنة مكبرة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، بإشراف نبيل فاروق رئيس المركز ورئاسة حسام الشناوى رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة ، بتشميع 7 محلات بالقرية ، وملعبين كرة قدم فى نطاق الوحدة بقرية " البيوم وعزبة حلمى"، كذلك تم فض حفل خطوبة بقرية الرياض مقام بشوارع القرية الرئيسية.

وكانت خصصت مديرتى التربية والتعليم و الشباب بمحافظة الشرقية ، 107 مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا، تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لـ "اليوم السابع" ، أن المقار المقترحة سيتم فحصها ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة ، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات .

وقال المحافظ نحن نعيش وضع إستثنائى يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

أهالى قرية شنباره الميمونة داخل المدرسة

أهالى قرية شنباره الميمونة داخل المدرسة

حملة من أهالى قرية شنبارة الميمونة على المحلات

تشميع أحد المحلات