صور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات للوقاية من كورونا

كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

رصدت عدسة اليوم السابع التزام عدد كبير من المواطنين بقرار مجلس الوزراء بإلزام المترددين على الأسواق أو وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية من فيروس كورونا، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على ارتداء الكمامة سواء في الشوارع أو وسائل المواصلات العامة مثل الميكروباصات وأتوبيسات هيئة النقل العام.

وبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك و وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .



































































































