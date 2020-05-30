اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات للوقاية من كورونا

السبت، 30 مايو 2020 01:00 م
صور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات للوقاية من كورونا التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات
كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع التزام عدد كبير من المواطنين بقرار مجلس الوزراء بإلزام المترددين على الأسواق أو وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية من فيروس كورونا، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على ارتداء الكمامة سواء في الشوارع أو وسائل المواصلات العامة مثل الميكروباصات وأتوبيسات هيئة النقل العام.

وبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن إلزام  العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك  لحين صدور إشعار آخر.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك و وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .

اتوبيسات هيئة النقل العام
 

 

اصحاب السيارات تلتزم بارتداء الكمامة (1)
 

 

اصحاب السيارات تلتزم بارتداء الكمامة (2)
 

 

الالتزام بارتداء الكمامة (2)
 

 

الالتزام بارتداء الكمامة (3)
 

 

الالتزام بارتداء الكمامة (4)
 

 

الالتزام بارتداء الكمامة (5)
 

 

الالتزام بارتداء الكمامة (6)
 

 

الالتزام بالكمامة (1)
 

 

الالتزام بالكمامة (2)
 

 

الالتزام بالكمامة (3)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (1)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (2)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (3)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (4)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (5)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (6)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (7)
 

 

التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى وسائل النقل المختلفة (8)
 

 

التزام فى الشوارع بارتداء الكمامة
 

 

مواطن يلتزم بارتداء الكمامة
 

 

مواطنين تلتزم بارتداء الكمامة (1)
 

 

مواطنين تلتزم بارتداء الكمامة (2)
 

 

هيئة النقل
 

 

وسائل النقل والتزام المواطنين بارتداء الكمامة
 

 


الكمامات

الكمامة في المواصلات

الكورونا

فيروس كورونا

مجلس الوزراء

غرامة الكمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات مكبرة بالقليوبية لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات..صور

السبت، 30 مايو 2020 12:46 م

حملة بشارع أحمد عرابى بالأقصر لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات

السبت، 30 مايو 2020 12:33 م

رئيس مدينة طور سيناء: ارتداء الكمامات لجميع العاملين ورش وتعقيم الشوارع

السبت، 30 مايو 2020 12:28 م

محافظة قنا: توفير منافذ لبيع الكمامات بمجمع مواقف المحافظة بسعر التكلفة

السبت، 30 مايو 2020 11:59 ص

محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات..صور

السبت، 30 مايو 2020 11:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة