صحة بنى سويف: توصيل الأدوية لمنازل المخالطين للحالات المصابة بكورونا.. صور

بنى سويف ايمن لطفى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة مستجدات الوضع الصحى ، والجديد فى جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والإجراءات المنفذ حيال المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى الحالات البسيطة من الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلى طبقا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اليوم، توزيع حقيبة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي، بجانب تقديم بعض الإرشادات التوعوية وتقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وغسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض ،حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.

وعلى جانب آخر، أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجارى "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

جاء ذلك خلال خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة بتعافى 4 حالات من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية والتى تم تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات وبذلك يصل إجمالى من تعافى وغادر المدينة الجامعية 92 حالة "منذ تشغيلها "ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الصحة و التعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية فى هذا الغرض.

وأشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج عن طريق مديرية الصحة ،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)،مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى الفتره الحالية والفريق الطبى والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى