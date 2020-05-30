اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد موال "يا كورونا روحى بعيد" بالوادى الجديد لتوعية المواطنين

السبت، 30 مايو 2020 06:14 م
شاهد موال "يا كورونا روحى بعيد" بالوادى الجديد لتوعية المواطنين الفنان حسن ناجى فنان الواحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الفنان حسن ناجى، فنان الواحة بالوادى الجديد، فى بث مباشر حصريا لـ"اليوم السابع"، موال "يا ناس الحقونا" كتوعية للمواطنين بعدم الخروج من المنزل والالتزام بإجراءات الوقاية، حيث قدم ناجى الموال برفقة مجموعة من فنانى الوادى الجديد وهو من مواليد عام 1955م بمدينة الخارجة وحاصل على دراسات ازهرية بمعهد ناصر الأزهرى اتجه بعدها للغناء الشعبى والفلكلور الواحاتى.

وقام ناجى بتأليف كلمات موال "يا ناس الحقونا" ولحنها وقام بتوزيعها الفنان مصطفى عبادى وشارك فى الكورال الفنانين محمد سعد ومحمد عوض وممدوح سيد وخالد سعيد واحمد سعيد ومعوض سليمان وسعيد احمد سعيد وهندسة صوتية عادل فوزي.

 

وننشر كلمات موال "يا ناس الحقونا":

يا رب يا خالق الظلام والنور

ارحم بلادى

من المرض والشرور

خلينا نبقى فى حماك

يا رب، مهما الليالى تدور

 

يا ناس الحقونا

من كل شيء منعونا

 وقفوا كل المصالح

خايفين م الكورونا

 

بلاش تلف بلاش تدور

هات الكمامة هات الكلور

خليك فى البيت

 ليصيبك الدور

وتقول انقذونا

 

الكورونا ف كل مكان

بتصيب رجالة ونسوان

بتدخل من غير استئذان

يا دكاترة الحقونا

 

ولا هتكلم ولا هعيد

خليك فى البيت

ما تروحش بعيد

وأنسى كل المواعيد

تنساك الكورونا

 

يا ناس سيبونى اتجنيت

على رجليا كتير لفيت

خليك حريص

خليك فى البيت

خوفا من الكورونا

ابعدى يا كورونا ما تتعبنيش

يا رب احمى شرطة وجيش

بنام احنا لأجل نعيش

وهما يأمنونا

حظرونا من قبل العصر

وقلوبنا بتتعصر عصر

يا رب نجى بلدنا مصر

من مرض الكورونا

 

عملولى دماغى حصالة

قاعدين فى الأوضة والصالة

من الجامع منعونا م الصلاة

بسبب الكورونا

 

ياكرونا ما تروحى بعيد

ما تجيش الوادى الجديد

أصغر ما فينا شاب عنيد

لا نأذى لا يأذونا

وقال الفنان حسن ناجى فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" أنه بدأ الغناء فى سن الثانية عشر من عمره عندما شارك فى إحد الأفراح بمدينة الخارجة وقام بالغناء للفنان الراحل محمد طه ولفت أنظار الحضور بصورة كبيرة وبعدها كرر مشاركاته بالغناء فى الأفراح حتى انضم لفرقة الفنان الريس على آدم وغنى برفقة نجوم التراث الواحاتى وأبرزهم احمد إسماعيل نجم الطرب الفلكلورى وابن مركز باريس ، وقام بعد ذلك بتكوين فرقة صغيرة لاقامة الافراح وانضم بعد ذلك لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة وشارك فى كافة الاحتفالات والفعاليات القومية والطنية وسافر برفقة الفرقة إلى اكثر من 22 دولة وقام بتمثيل مصر مع الفرقة التى حصلت على جوائز عالمية متعددة .


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

كورونا

موال يا كرونا روحى بعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة