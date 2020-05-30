شاهد موال "يا كورونا روحى بعيد" بالوادى الجديد لتوعية المواطنين

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قدم الفنان حسن ناجى، فنان الواحة بالوادى الجديد، فى بث مباشر حصريا لـ"اليوم السابع"، موال "يا ناس الحقونا" كتوعية للمواطنين بعدم الخروج من المنزل والالتزام بإجراءات الوقاية، حيث قدم ناجى الموال برفقة مجموعة من فنانى الوادى الجديد وهو من مواليد عام 1955م بمدينة الخارجة وحاصل على دراسات ازهرية بمعهد ناصر الأزهرى اتجه بعدها للغناء الشعبى والفلكلور الواحاتى.

وقام ناجى بتأليف كلمات موال "يا ناس الحقونا" ولحنها وقام بتوزيعها الفنان مصطفى عبادى وشارك فى الكورال الفنانين محمد سعد ومحمد عوض وممدوح سيد وخالد سعيد واحمد سعيد ومعوض سليمان وسعيد احمد سعيد وهندسة صوتية عادل فوزي.

وننشر كلمات موال "يا ناس الحقونا":

يا رب يا خالق الظلام والنور

ارحم بلادى

من المرض والشرور

خلينا نبقى فى حماك

يا رب، مهما الليالى تدور

يا ناس الحقونا

من كل شيء منعونا

وقفوا كل المصالح

خايفين م الكورونا

بلاش تلف بلاش تدور

هات الكمامة هات الكلور

خليك فى البيت

ليصيبك الدور

وتقول انقذونا

الكورونا ف كل مكان

بتصيب رجالة ونسوان

بتدخل من غير استئذان

يا دكاترة الحقونا

ولا هتكلم ولا هعيد

خليك فى البيت

ما تروحش بعيد

وأنسى كل المواعيد

تنساك الكورونا

يا ناس سيبونى اتجنيت

على رجليا كتير لفيت

خليك حريص

خليك فى البيت

خوفا من الكورونا

ابعدى يا كورونا ما تتعبنيش

يا رب احمى شرطة وجيش

بنام احنا لأجل نعيش

وهما يأمنونا

حظرونا من قبل العصر

وقلوبنا بتتعصر عصر

يا رب نجى بلدنا مصر

من مرض الكورونا

عملولى دماغى حصالة

قاعدين فى الأوضة والصالة

من الجامع منعونا م الصلاة

بسبب الكورونا

ياكرونا ما تروحى بعيد

ما تجيش الوادى الجديد

أصغر ما فينا شاب عنيد

لا نأذى لا يأذونا

وقال الفنان حسن ناجى فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" أنه بدأ الغناء فى سن الثانية عشر من عمره عندما شارك فى إحد الأفراح بمدينة الخارجة وقام بالغناء للفنان الراحل محمد طه ولفت أنظار الحضور بصورة كبيرة وبعدها كرر مشاركاته بالغناء فى الأفراح حتى انضم لفرقة الفنان الريس على آدم وغنى برفقة نجوم التراث الواحاتى وأبرزهم احمد إسماعيل نجم الطرب الفلكلورى وابن مركز باريس ، وقام بعد ذلك بتكوين فرقة صغيرة لاقامة الافراح وانضم بعد ذلك لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة وشارك فى كافة الاحتفالات والفعاليات القومية والطنية وسافر برفقة الفرقة إلى اكثر من 22 دولة وقام بتمثيل مصر مع الفرقة التى حصلت على جوائز عالمية متعددة .