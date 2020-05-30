زى النهارده.. النيابة لمتهمى"داعش ليبيا": أين أنتم من قول الرسول "من آذى ذميا فقد أذانى"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، بالتحديد يوم 30 مايو 2917، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة العامة فى جلسة محاكمة 20 متهما فى خلية "داعش ليبيا".

وقال ممثل النيابة العامة إن بعض هذه الجماعات الإرهابية ترتدى عباءة إقامة الخلافة، وبعضها يفسر الدين على أهوائه ليتخذه ذريعة لسفك الدماء، وجميعهم استحلوا أموال المسلمين والمسيحيين وفجروا الكنائس والمساجد وانتهكوا الأعراض، فهذه الجماعات استباحت دماء المسيحيين واستحلت أموالهم، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين قائلا: "أين أنتم من قول رسول الله من أذى ذميا فقد آذانى، الإسلام منكم برئ".

وتابع: "بعض هذه الجماعات ترتدى عباءة إقامة الخلافة، وبعضها يفسر الدين على أهوائه ليتخذه ذريعة لسفك الدماء وجميعهم استحلوا أموال المسلمين والمسحيين وفجروا الكنائس والمساجد وانتهكوا الأعراض، فهذه الجماعات استباحت دماء المسيحيين واستحلت أموالهم".

واستكمل: "المتهمان الأول والثانى رأى حلمهما يتحقق فى سفك دماء البلاد، وتواصلا مع عناصر تنظيم داعش، وهو التنظيم الذى يهدف لتقطيع الأوطان، فالمتهم الأول تدرب على أيديهم سعيا لتنفيذ مخططاتهم العدائية.. يأ أيها المتهمون مصر عصية عن التقسيم.. مصر عصية بحماية ربها".

وجاء فى المرافعة: "عمد المتهم الأول لتشكيل خلية فى مدينة مطروح، واتفق المتهمان الأول والثانى للبحث عن شركائهما، تلاقت أفكارهما، ونشر المتهم أفكاره وسمومه فيهما".. ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم الثانى قائلا: "فيا أيها المتهم الثانى أجناد بلادك عن الشهادة يبحثون".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة.