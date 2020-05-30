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رئيس المترو: 100% من الركاب اليوم التزموا بقرار ارتداء الكمامات

السبت، 30 مايو 2020 04:30 م
رئيس المترو: 100% من الركاب اليوم التزموا بقرار ارتداء الكمامات المهندس على فضالي رئيس شركة المترو
كتب رضا حبيشى - تصوير عزوز الديب

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أكد المهندس على فضالي رئيس شركة المترو أن 100% تقريبا من الركاب التزموا اليوم بقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال المترو، وأنه يتم منع أى ركاب من الدخول للمحطة من الأساس فى حالة عدم ارتداءه كمامة، حيث يتم توجيهه أولا لشراء تذكرة للسماح له باستقلال المترو.
 
وأضاف رئيس شركة المترو أن أى راكب مخالف للقرار سيتم توقيع عليه غرامة 4 آلاف جنيه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، متابعا: "هذه الغرامة الهدف منها الردع وليس مجرد تحصيل غرامة"، لافتا إلى أنه يتم بيع كمامات فى أكشاك موجودة بالمحطات بسعر 3 جنيه للكمامة للراغبين.
 
وأوضح رئيس شركة المترو أنه ابتداء من الغد سيتوافر كمامات فى كافة شبابيك الحجز بمحطات خطوط المترو بسعر تكلفة شراء المترو لها، داعيا الركاب إلى الاستمرار فى الالتزام حرصا على سلامتهم.
 
وأشار رئيس شركة المترو إلى أن أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات مستمرة، وكافة العاملين ملتزمين بارتداء الكمامات، مستطردا: "اطمئن الناس المترو آمن تماما وعليهم الالتزام والوعى والاستمرار فى ارتداء الكمامات".
 
 

مترو الانفاق

المترو

كورونا

حركة المترو

اخبار مصر

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