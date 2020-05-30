حملات لمتابعة التزام مواقف السيارات و الأماكن العامة بالكمامات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شن رؤساء المدن و المراكز بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة علي مواقف السيارات وهم 27 موقف و الطرق و المنشآت العامة، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة، بالالتزام بارتداء الكمامات و توقيع غرامات علي المخالفين .

ترأس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة تفعيلا للقرارات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على سلامة وصحة المواطن والأجهزة التنفيذية، لمتابعة تطبيق قرارات الحكومة بموقف الأحرار بإشراف نائب رئيس المدينة المحاسب خالد أمين جمعة ورجال الإشغالات.

قام اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس المركز وبرفقته عبادة محمد عبادة نائب رئيس المركز وأشرف فتحى مدير إدارة تحسين البيئة و خالد عبد الحليم مدير إدارة مواقف فاقوس، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وشن حملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة ومجمع المواقف، تبعها حملة مكثفة للتطهير والتعقيم بالموقف شملت ( السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها ) ، متابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار ، وناشد السائقين والركاب بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المختلفة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع التنبيه بعدم مخالفة القرار .

وقام اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس المدينة تعقيم وتطهير المواقف في أول يوم لاستئناف العمل بها بعد تطبيق فتره الحظر .