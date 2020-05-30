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حرق نعش متوفى بكورونا بعد دفنه بمقابر قرية الجابرية بالمحلة

السبت، 30 مايو 2020 01:25 ص
حرق نعش متوفى بكورونا بعد دفنه بمقابر قرية الجابرية بالمحلة حرق نعش متوفى بكورونا بعد دفنه بمقابر قرية الجابرية بالمحلة
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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انتهى منذ قليل فريق من الطب الوقائي بالاداره الصحية ثان المحله برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالاداره الصحية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، من دفن جثمان  شخص متوفي إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد، بمقابر قرية الجابرية مركز المحلة، وحرق النعش بعد الدفن كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

كان المتوفي قد تم نقله لمستشفى المحلة العام فى حالة متأخرة، وتبين من خلال الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلا انه توفي متأثرا بإصابته.

وتم إخطار مديرية الصحة بالوفاة، وتم تغسيل الجثمان وتكفينه فى كفن من 3طبقات ثم وضعه فى كيسين بلاستيك لمنع خروج اي سوائل من الجثة، وعقب ذلك تسلم فريق من الطب الوقائي الجثمان ونقله بسيارة اسعاف مجهزة للقرية،فى حضور الشرطة وتم الدفن بمقابر القرية، وعقب انتهاء الدفن تم حرق النعش وتطهير المقابر.

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المحلة

حرق نعش متوفى بكورونا بالمحلة

قرية الجابرية

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