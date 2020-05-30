حجز مالك مصنع لحيازته 2282 عبوة عصائر فاسدة في السلام

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة السلام بححز مالك مصنع 24 ساعة لحين ورود التحريات ، وذلك بتهمة حيازته 2282 عبوة عصائر فاسدة ، داخل مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته (2282 عبوة "عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية .