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حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية في النزهة

السبت، 30 مايو 2020 04:24 م
حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية في النزهة سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفنى على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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