اليوم السابع
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تقارير إعلامية أمريكية: ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة السبع

السبت، 30 مايو 2020 02:12 ص
تقارير إعلامية أمريكية: ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة السبع ترامب وميركل

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ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية يوم الجمعة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.

ونقلت بوليتيكو عن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله "تشكر المستشارة الرئيس ترامب على دعوته لها لقمة مجموعة السبع في نهاية يونيو حزيران في واشنطن. حتى اليوم وفي ضوء وضع الوباء إجمالا فإنها لا يمكنها الموافقة على الحضور شخصيا والقيام برحلة إلى واشنطن".

وأضاف قائلا "ستواصل بالطبع متابعة تطورات الوباء".

وكان البيت الأبيض ذكر يوم الثلاثاء أن ترامب يرى أن عقد قمة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة قرب نهاية يونيو حزيران هي أفضل مثال لرفع قيود العزل العام.

 


ميركل

ترامب

شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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