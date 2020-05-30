تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

كتب محمد قاسم

أكد الدكتور الأمير عادل، رئيس فريق مكافحة العدوي بمستشفي ناصر العام، أنه يجب اتباع عدد من الإرشادات عند عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنزل، وذلك في الحالات البسيطة والمتوسطة .

وقال رئيس فريق مكافحة العدوى لـ"اليوم السابع" أنه يجب علي المريض المصاب بفيروس كورونا أن يعزل نفسه في حجرة بمفرده في حالة إذا كانت أعراضه خفيفة أو متوسطة وذلك عند شعور المريض بكحة بسيطة أو سخونية تستجيب للعلاج وخافض الحرارة أوإسهال أو صداع، مشيرا إلى أن كل هذه الأعراض لا تستوجب الذهاب للمستشفى إلا في حالة تطور الحالة.