اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

السبت، 30 مايو 2020 12:22 م
تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو تعرف على طريقة العزل المنزلي
كتب محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور الأمير عادل، رئيس فريق مكافحة العدوي بمستشفي ناصر العام، أنه يجب اتباع عدد من الإرشادات عند عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنزل، وذلك في الحالات البسيطة والمتوسطة .
 
 
وقال رئيس فريق مكافحة العدوى لـ"اليوم السابع" أنه يجب علي المريض المصاب بفيروس كورونا أن يعزل نفسه في حجرة بمفرده في حالة إذا كانت أعراضه خفيفة أو متوسطة وذلك عند شعور المريض بكحة بسيطة أو سخونية تستجيب للعلاج وخافض الحرارة أوإسهال أو صداع، مشيرا إلى أن كل هذه الأعراض لا تستوجب الذهاب للمستشفى إلا في حالة تطور الحالة.
 
 

طريقة العزل المنزلي

العزل المنزلي

كيفية العزل المنزلي

العزل في المنزل

اليوم السابع بلس

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة