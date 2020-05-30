تحرير 150 محضرا للمواطنين بمدينة الحوامدية لعدم ارتداء الكمامات

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أجهزة محافظة الجيزة حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين حفاظا علي الصحة العامة، أسفرت عن تحرير 150 محضرا لغير الملتزمين من المواطنين وأصحاب المحال بالقرار مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وفى السياق نفذت المحافظة بالتنسيق مع الشرطة كمائن ثابتة وحملات على سيارات السيرفيس لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن إجراءات الوقاية الجديدة التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لجميع رؤساء الأحياء والمدن بعمل حملة مكبرة في وقت واحد من 6م وحتي منتصف الليل قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بعمل حمله بالتنسيق مع شرطه المرافق واداره اشغالات الدقي واداره المتابعة الميدانية وتم رفع كافه الاشغالات لبعض المحلات التجارية ورصد المخالفات والعمل علي مواجهتها في الحال مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية مع التأكيد من الالتزام الكامل بقرار الحكومة في غلق المحلات في المواعيد المقررة للحظر والتزام ارتداء الكمامة للمواطنين وخاصا خلال هذه الفترة الحرجة لإعادة الانضباط في نطاق الحي .

وأسفرت الحملة عن رصد جراج بميدان هيئة التدريس تم تحويله مغسلة سيارات، وتم رفع المحتويات لمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة وجارى إعادة فتح الجراج مرة أخرى، كما تم تحرير 4 محاضر أشغال الطريق العام كما تم رفع إشغالات متنوعة من مختلف المحلات والأكشاك المخالفة لاحتلال الأرصفة المخصصة للمشاة وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

وفى سياق أخر كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة .