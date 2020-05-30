تجارة بنى سويف: رفعنا المحاضرات وأطلقنا مسابقات هوايات الطلاب "أون لاين"

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة بجامعة بنى سويف، أن الكلية تمكنت من بث جميع المحاضرات فى المواد الدراسية خلال عدد من المنصات، علاوة على تنفيذ مسابقة لهوايات الطلاب" أون لاين"، وتابع أن ذلك منذ قرار تعليق الدراسة فى الرابع عشر من مارس وحتى الآن، وذلك برعاية من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، تنفيذا لقرار وزير التعليم ضمن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أسامة سعيد، رفعنا المحاضرات على 4 منصات وهى (LMS) بجامعة بنى سويف والموقع الإلكترونى المخصص للكلية على موقع الجامعة، وكذلك موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فضلاً عن إنشاء قناة محاضرات خاصة بالكلية وشارك فيها 4 آلاف و20 طالبا على مدى شهرين، وتم نشر 150 فيديوهات بلغت مشاهداتها أكثر من 53800 مشاهدة، ما يؤكد على تفاعل الطلاب بشكل ملحوظ، علاوة على بث 337 محاضرة لشعبة اللغة الانجليزية على جميع المنصات علاوة على محاضرات شعبة اللغة العربية للفرق الأربع، وكذلك 250 محاضره لطلاب الدبلومات والماجستير و الدكتوراه المهنية لجميع الأقسام العلمية، بالإضافة إلى بث 250 محاضرة للدراسات العليا والبرامج المهنية.

واستطرد: نظمنا مسابقة إلكترونية " أون لاين"، تحت شعار "كلية التجارة بتلعب رياضة وعندها مواهب" وتعتمد على ممارسة الرياضة والهوايات من المنزل وتصويرها بالفيديو والمشاركة بها فى المسابقة، ولاقت هذ الفكرة قبولاً كبيراً من طلاب وطالبات الكلية، وأرسلت الأعمال والهوايات إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية و أسرة طلاب من أجل مصر، وتم نشرها على صفحة طلاب الكلية الذين يشتركون فى تحكيم هذه المسابقة بأنفـسهم من خلال حصر عدد المشاركات وعدد التفاعلات لكل متسابق.

وتابع : أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة من الطلاب الذين عرضوا هواياتهم وحصلوا على أعلى المشاركات والتفاعلات وتصدروا الترتيب وهم، صفاء جابر الفرقة الثانية فى الحديث عن لغة الإشارة، وبلغت المشاركات 1700 ، فضلا عن 600000 مشاهدة، و آلاء شعبان الفرقة الثانية فى هواية الغناء بمشاهدات وصلت إلى 16000، أماالطالب عبد الرحمن مغربى الفرقة الثالثة فعرض فيديو تلاوة وتجويد القرآن الكريم وحصل على 6500 مشاهدة، واستقبلت الفائزين الثلاثة فى مكتبى وكرمتهم وسلمتهم الجوائز تقديرا لتميزهم.