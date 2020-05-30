ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن 93 حالة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في إقليم سيلييا في الجنوب الذي ظهر به حتى الآن أكبر عدد إصابات بالفيروس بينما تواصل شركات الفحم تلقي نتائج فحوصات واسعة النطاق أجريت للعاملين في قطاع المناجم.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين.

