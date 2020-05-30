بوتين يشدد على ضرورة التعامل بمسئولية بعد رفع قيود كورونا تدريجيا

كتب محمد عبد المجيد

شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على ضرورة التعامل بحرص مع رفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا، من أجل العودة للعمل، وأوضح الرئيس الروسى، أن العديد من البلدان رفعت القيود، لكنها أعادت فرضها من جديد.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بوتين "نحتاج أن نفهم، مع أخصائيينا، مع الأطباء، كيف نعمل معا فى هذا الاتجاه".

وسجلت موسكو، التى تعتبر أكبر بؤرة لتفشى فيروس كورونا فى روسيا، اليوم السبت 3599 حالة شفاء من كوفيد-19 مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح هذا سادس يوم على التوالى يفوق فيه عدد المتعافين عدد المصابين.