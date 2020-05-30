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انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

السبت، 30 مايو 2020 11:26 ص
انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.
 
والشركة إذ تاسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، لافتة إلى أنه سيتم  توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
 
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة العدل بتخويل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، الآتي أسماؤهم في الكشوف التالية، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987، الصادر بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه.
 
ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

اعمال الصيانه

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