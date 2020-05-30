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انطلاق أعمال تصحيح المشروعات البحثية لطلبة الإعدادية بشمال سيناء

السبت، 30 مايو 2020 04:08 م
انطلاق أعمال تصحيح المشروعات البحثية لطلبة الإعدادية بشمال سيناء عبد العزيز عطيه وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، انطلاق أعمال تصحيح المشروعات البحثية لطلبة الإعدادية بشمال سيناء، واوضح بيان لمديرية التربية والتعليم، انه تابع حمزه رضوان مدير عام التعليم العام اليوم السبت تصحيح المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادى، بالإنابة عن عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم.

واوضح البيان انه تم إتباع التعليمات الخاصة بقواعد تسليم الأبحاث، وسبق وأعلن عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،  ان  بداية فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمدارس المتميزة الرسمية للغات بشمال سيناء  للعام الدراسى 2021/2020  ابتداء من  2020/6/1حتى 2020/6/30 .

واوضح فى بيان له اليوم الخميس، ضرورة قراءة بنود التسجيل الإلكترونى جيدا قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أى أخطاء اثناء التسجيل.

وأكد أن إعلان نتائج تنسيق القبول تبدأ بعد انتهاء اللجان من مهامها من حيث ترتيب الأطفال من الأكبر سنا إلي الأصغر سنا ومن ينطبق عليه قواعد القبول والشروط وفق القرار الوزارى  285  لعام  2014  الذي أقر بمسئولية ولي الأمر متابعة مراحل تنسيق القبول .

وفى سياق متصل تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  خلال الأسبوع القادم .

قال حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء ، انه سيتم ابتداء من الأحد  مراجعة الأبحاث الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية و وضع درجات التقديرية لها، وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  فور الانتهاء منها، وإعلانها اخر  الأسبوع .

 

 


شمال سيناء

العريش

الثالث الإعدادي

التربية والتعليم

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