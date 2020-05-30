اليوم السابع
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"القاهرة": سحب تراخيص السيرفيس وإيقاف السير 6 أشهر حال ركوب مواطنين بدون كمامة

السبت، 30 مايو 2020 06:35 م
"القاهرة": سحب تراخيص السيرفيس وإيقاف السير 6 أشهر حال ركوب مواطنين بدون كمامة محافظ القاهرة خلال متبعة الزام المواطنين بارتداء الكمامات
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية أو في حال سماحهم للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من فيروس كورونا والتى تهدف للحفاظ على صحة المواطنين
 
وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب  .
 
وناشد محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .
 
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد صباح اليوم موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة  بإلزام  المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك  ضمن سلسلة  الاجراءات الاحترازية  التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك و وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .
 

القاهرة

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ارتداء الكمامة

كورونا

فيروس كورونا

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